«Мы связаны с предками»: что такое родология и как с ее помощью изменить судьбу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Heinz Spremberg; Личный архив Ларисы Никитиной; 5-tv.ru

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Можно ли исправить предначертанный сценарий жизни? Эксперты в области психологии утверждают, что да.

Благодаря интернету базовые знания психологии может изучить любой желающий. Из-за этого многие проблемы сейчас принято объяснять травмирующими событиями в детстве. Системный психотерапевт Лариса Никитина рассказала 5-tv.ru, действительно ли на ребенка всегда влияют родительское поведение и можно ли это исправить во взрослом возрасте.

По словам специалиста, в детстве все может отложить свой отпечаток. При этом, она отмечает, в обществе вообще не так много семей, которые никак не травмируют подрастающего ребенка.

«Я считаю, что основная причина неудач в жизни — это тяжелые истории в роду, которые есть», — считает психотерапевт.

Лариса Никитина, рассуждая о семье, в которой пьют родители, объяснила, что чаще всего алкоголь становится неким способом выжить для человека, который не справляется с событиями прошлого. Чаще всего, в какой-то момент ему пришлось пережить такой опыт, после которого только спиртное может дать зависимому почувствовать себя живим. И искать причины таких событий необходимо в истории самого рода, считает психотерапевт.

«Иногда еще причиной зависимости могут стать именно такие тяжелые истории, которые подсознательно влияют на человека. Срабатывает динамика: лучше таким способом, но я хотя бы живой», — рассказывает специалист.

Родовые, системные проблемы в роду — это намного более глубокое понятие, нежели мы привыкли считать, подчеркнула психотерапевт. Действия родителя по отношению к ребенку, из-за которых у него что-то не сложилось в будущем, — это поведенческая история. В этой ситуации важно увидеть, есть ли системность в том, как поступает мама или папа и были ли такие прецеденты в роду раньше.

При этом она акцентировала внимание, что влияет на судьбу человека буквально все, что ему пришлось испытать в детстве.

«Человек, у которого пила мама, и человек, у которого мама не пила — это две совершенно разные истории. И жизнь у них складывается совершенно по-разному. Если у ребенка не было поддержки и спокойствия в детстве, то он вырастает в дефиците», — комментирует специалист.

Психотерапевт также рассказала, что подобными вопросами называется новое направление психологии, получившее название «родология». Согласно данной теории, при детальном анализе судеб разных членов семей, можно увидеть взаимосвязь между ними вплоть до того, в каком возрасте люди одной крови сталкиваются с одним и тем же сценарием или проблемами.

«Мы очень сильно связаны с предками на бессознательном и духовном уровне. Даже несмотря на то, что мы ни о ком можем не знать из них, мы можем повторять те же самые сценарии», — уверяет Лариса Никитина.

При этом она добавила, что если эти сюжеты в роду отследить, а затем проработать, то у человека может появиться много энергии и сил на создание своей собственной судьбы. Так человек сумеет хотя бы осознать, почему появляются повторяющиеся сценарии в его жизни, и не пойдет, при желании, в проживание этого опыта.

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