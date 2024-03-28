Путин поздравил бригаду управления ВС России с присвоением звания «гвардейская»

Фото: © РИА Новости

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Он отметил, что уверенные и решительные действия личных составов полка и бригады в ходе СВО являются образцом профессионализма и храбрости.

Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 75-й бригады управления ВС России с присвоением почетного наименования «гвардейская». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — отметил глава государства.

Он также добавил, что уверенные и решительные действия личных составов полка и бригады в ходе специальной военной операции являются образцом профессионализма, храбрости и выполнения воинского долга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин посетил Центр боевого применения Минобороны. Из-за плотного графика в военную часть президент приехал уже ночью.

На взлетно-посадочной полосе — ударные Ми-8 и Ми-28. Их экипажи совсем недавно вернулись из зоны боевых действий.

СВО — непростая школа и для пилотов, и для военных инженеров. Вертолеты постоянно модернизируют, улучшая двигатели, навигацию, систему наведения.