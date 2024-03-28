Губернатор Севастополя сообщил о падении военного самолета в море

Фото: Cоцсети

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Подробности случившегося выясняются.

Возле Крыма в море упал военный самолет. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, пилот успел катапультироваться. Его уже подобрали спасатели городской Спасательной службы на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает.

Подробности случившегося выясняются. На гражданских объектах разрушений нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что летчик Су-35 отвел ракету от самолета сослуживца в зоне СВО. Во время ночного полета российский истребитель попал в прицел украинских ПВО, однако летчики благодаря слаженным действиям перехитрили врага.