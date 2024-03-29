Вильфанд предрек аномальное тепло в Москве в начале апреля

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Когда окончательно растает снег в столице?

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномально теплая погода ожидается в Москве в начале апреля.

«В понедельник в Москве будет еще более тепло, от +14 до +17 градусов, редкая и аномальная ситуация. Во вторник дневные температуры останутся такими же, но ночью уже будет от +5 до +10 градусов», — поделился он с агентством городских новостей «Москва».

Специалист отметил, что данная погода характерна для конца апреля. А продержится она до середины следующей недели.

Затем, по предварительным расчетам, во второй половине недели температура заметно понизится. Несмотря на аномальное тепло, снег в Москве сохранится в течение первых дней апреля, добавил он.

В столице температура 30–31 марта приблизится к 15 градусам тепла. В выходные дни жители Москвы смогут увидеть настоящее пришествие весны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что морозы до 40 градусов ожидаются в ряде регионов России.