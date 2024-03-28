Завораживающие кадры: буря из пустыни Гоби накрыла Амурскую область

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Медики рекомендуют жителям без необходимости из дома не выходить.

Жители Благовещенска сегодня как будто оказались на Марсе. Из Китая и Монголии циклон принес такую песчаную бурю, что не было видно даже солнца — посмотрите сами в материале корреспондента «Известий» Дарьи Краморевой.

Желтое небо и охристые ландшафты — атмосферу Благовещенска сейчас можно буквально потрогать. Достаточно немного подержать вытянутой руку, и на ней осядет мелкая пыль, которая, тем не менее, легко ощущается пальцами.

В густом пыльном налете сейчас здания, машины деревья. Набережная Амура и даже лед на реке — с отчетливым охристым подтоном.

Китайский город Хэйхэ на другом берегу как будто подернут туманом. Кстати, специалисты говорят, что все это из-за непогоды на китайской стороне и в Монголии.

Это результат бури в пустыне Гоби — почти полтора миллиона квадратных километров красных песков в самом центре Азии. Здесь вот такие песчаные шторма, когда не видно ничего на расстоянии вытянутой руки случаются часто.

В этот раз песок поднялся в небо на несколько километров. А циклон понес всю эту массу на запад прямо на восток Китая.

По пути следования бури весной нет естественных преград — деревья и кусты голые. В Китае сейчас пыль выпадает ощутимым слоем в несколько миллиметров — уплотняет воздух так, что машины едут только с включенными фарами.

Сейчас циклон лишь слегка задевает Амурскую область, но песчаную пыль ветер разносит иногда на тысячи километров. Она оседает даже на одежде людей, которые рискнули выйти на улицу.

Медики рекомендуют без необходимости из дома не выходить. А если пришлось — использовать маски и респираторы, чтобы защитить органы дыхания.

Даже такая мера спасет лишь частично, от взвеси в воздухе могут пострадать глаза.

Пока Благовещенск спасает то, что с утра в городе облачная погода — тучи абсорбируют пыль, периодически идет небольшой дождь, который буквально придавливает взвесь к земле. По прогнозам синоптиков, буря в Китае будет продолжаться еще как минимум сутки.