Продюсер Дзюник: песни Магомаева обрели новую жизнь в альбоме «Голос мой услышь»

Фото: © РИА Новости / Борис Елин

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В альбом вошли 12 песен легендарного исполнителя, в честь которого был назван сгоревший концертный зал в «Крокус Сити Холле».

Песни народного артиста СССР Муслима Магомаева обретут новую жизнь после выхода сборника песен «Голос мой услышь», в создании которого приняли участие знаменитые российские исполнители. Об этом заявил музыкальный продюсер Леонид Дзюник в беседе с «Известиями».

Проект «Голос мой услышь» собрал 12 песен Муслима Магомаева, в честь которого был назван сгоревший концертный зал «Крокуса». Для альбома песни записали такие музыканты как: Люся Чеботина, Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», Три дня дождя, Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов и другие. Все средства, полученные с прослушиваний альбома будут направлены на помощь пострадавшим в теракте.

«Это очень важно. Я в восторге. Я поклонник Муслима Магомаева, всего его творчества, знаком с Тамарой Ильиничной Синявской. Я вообще воспринимаю это как должное, потому что это великие песни, это величайшая классика», — прокомментировал Дзюник.

Собеседник издания добавил, что Муслима Магомаева невозможно скопировать, но его песни можно спеть по-новому, не забывая о первом исполнителе.

«Эти песни обретут новую жизнь, они снова станут востребованы», — отметил продюсер.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 139 человек, количество пострадавших выросло до 360. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной.

Всего по делу о теракте задержаны 11 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Бурунов назвал масштабным и значимым концерт группы «Пикник».