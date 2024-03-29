«Имеются реальные случаи»: связан ли эффект Манделы с психическими расстройствами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ken Faught; Личный архив Алексея Мелехина;5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Может ли данное явление сигнализировать о ментальных проблемах?

Термин «эффект Манделы» придумала исследовательница Фиона Брум в 2009 году, чтобы обозначить явление, когда человек или группа людей убеждены в реальности какого-то события или факта, которого не было на самом деле. Другими словами — это ложные воспоминания.

За комментарием о том, что представляет собой это явление и говорит ли оно о каком-то психическом заболевании, 5-tv.ru обратился к кандидату психологических наук Алексею Мелехину.

По мнению эксперта, эффект Манделы не относится к области клинической психологии, психиатрии или когнитивной психологии. Эксперт относит это, скорее, к околонаучному явлению.

Какие заболевания приводят к такому эффекту

Часто такие ложные воспоминания бывают в структуре таких расстройств, как лобно-височная деменция, которой, например, страдает Брюс Уиллис. Также при болезни Альцгеймера часто встречаются ложные конфабуляции.

Кроме того, такое может встречаться при психозах, когда происходит полная дезорганизация психики и человек вспоминает то, чего не было. Ложные воспоминания также бывают при посттравматическом расстройстве.

«В практике имеются реальные случаи, пациенты отмечали, что их насиловали и соблазняли. А на самом деле этого не было. Их психика за счет фантазий привнесла это, и сама себя травмировала», — рассказывает эксперт.

При этом это нельзя назвать бредом, так как человек может даже назвать дату, когда это якобы произошло. При этом и не параноидальный синдром, а скорее психологический феномен, так как у людей часто имеются не только ложные негативные воспоминания, но и положительные.

Например, в практике эксперта был случай, когда пациент был убежден во влюбленности в одну девушку, хотя никто из его окружения никогда ее не видел и не знал о ее существовании. Однако он постоянно рассказывал о том, как они проводят время вместе, про свои эмоции.

При этом это не галлюцинации, а, опять же, ложные воспоминания. То есть психика создала полноценное воспоминание в определенный жизненный момент данного пациента.

То есть нужно понимать, что данный эффект выполняет, с одной стороны, функцию индикатором синдрома определенных расстройств, а с другой стороны является очень важным ресурсом для нашей психики, подытоживает эксперт.

Почему так называется

Свое название данный феномен получил благодаря южноафриканскому борцу за права человека Нельсону Манделе, который долгое время сидел в тюрьме, а потом стал президентом ЮАР. Тем не менее, многие люди были уверены, что политик погиб в тюрьме в 1980-х годах.

Многим даже казалось, будто они видели в новостях речь его жены на похоронах. На самом деле Мандела умер в 2013 году в кругу семьи.