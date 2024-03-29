Извращенная пиар-кампания: кто и зачем поддерживает «голые» выходы жены Канье Уэста

Фото, видео: Reuters / ALESSANDRO GAROFALO; Личный архив Александры Миллер; 5-tv.ru

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Чего жена Канье Уэста пытается этим добиться?

Жена рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори, эпатирует публику, выходя в свет в экстремально «голых» нарядах. Это, в частности, заставляет фанатов беспокоиться о состоянии ее психического здоровья.

В том, учат ли Запад выходки Цензори «новому видению толерантности» или же они попросту нацелены на разложение общества, разбирался 5-tv.ru.

Казалось, что за рубежом людей уже ничем не удивить, но жене Уэста это регулярно удается. Психолог Александра Миллер рассказала, что может стоять за эпатажными выходками супруги исполнителя.

«Возможно, у него отклонения психологического характера. Он этим и привлекает женщин», — заявила специалист.

Известно, что у самого Уэста диагностировали биполярное расстройство, известное также как маниакально-депрессивный психоз. Бывшая жена звезды Ким Кардашьян делилась в интервью, что старалась помочь и поддержать мужа, однако тот не оценил ее стараний и это стало одной из причин развода.

К слову, у них в браке родилось четверо детей. По ее мнению, ценности в паре должны сходиться, ведь лучше разделять жизнь с тем, кто думает аналогичным образом.

Какие ценности стали основой брака для Канье и Бьянки — вопрос, будоражащий поклонников по всему миру. Таблоиды периодически публикуют скандальные образы девушки — она появляется на публике практически без одежды.

Сам Уэст, по всей видимости, доволен стилем жены. А иной раз складывается впечатление, что ему даже хочется подлить дополнительного масла в огонь.

«Ему нравится привлекать к себе внимание. Ведь он это делает ни для нее, ни для отношений — а только чтобы о нем писали СМИ», — считает Миллер.

Она уверена, что позиция Канье весьма понятна и ни о какой «вторичной выгоде» тут речь вряд ли идет. Эпатаж публики с целью привлечения внимания и нездоровая психика рэпера — вот основа голых нарядов Цензори, говорит специалист.

Во всяком случае, со стороны Уэста — об этом свидетельствует и то, что как раз и происходит на просторах интернета. Пользователи активно реагируют на новые появления полуголой Цензори.

Кто-то искренне сочувствует девушке. Например, поклонники отмечают: во время таких «выходов в свет» ее совершенно потерянный взгляд.

«Как у грустной собачки глаза. Тут мы можем предположить у нее синдром жертвы», — прокомментировала психолог.

По ее мнению, Цензори попала в эти отношения как «страдающая». Всем своим видом она демонстрирует свое недовольство и усталость.

Возможно, если случится их расставание, потом она будет признаваться, как ей было тяжело и трудно, и со всех сторон ее начнут жалеть, предположила Миллер.

При этом она отметила, что психологически здоровая женщина никогда не поведется на подобного рода манипуляции и провокации со стороны мужчины. Возможно, у самой Бьянки есть проблемы, о которых она и не подозревает.

«Возможно, тут присутствует и финансовая подоплека. Скорее всего, полуголые и эпатажные образы Бьянки заранее проплачены, ведь тут речь идет о самом настоящем пиаре», — предположила психолог.

Как считает врач, сам рэпер уже не знает, как можно привлечь внимание к своей жизни, поэтому и придумал такую «фишку». И ведь она сработала — фанаты ждут новые кадры Канье с женой и бурно реагируют на очередные выходки знаменитой пары.

«Америка же „топит“ за толерантность во всем. И, возможно, рано или поздно они начнут одобрять и такое — появления в ресторанах в полуголом виде. А потом они скажут, что это „новая толерантная этика“ заведения», — предположила психолог.

Такой пиар может стать акцией, направленной на деградацию и разложение западного общества. Возможно, в будущем такие выходы в свет станут все более спокойно восприниматься за рубежом, а потом — и вовсе перестанут вызывать у западных поклонников пары недоумение.

Вместе с тем на своем же образе Канье не хочет акцентировать внимание. Он старается «закрыться» от общества — рэпер, возможно, не принимает свое тело и желает его спрятать от посторонних глаз.

А вот с помощью Цензори он может привлечь внимание. Он принципиально делает упор на женской сексуальности.

«Кроме этого, он же рэпер — у них принято поддерживать такой суровый и серьезный образ. Поэтому он не станет показывать свое тело, чтобы его обсуждали», — рассказала Миллер.

О том, что Канье контролирует Бьянку, неоднократно заявлял ее отец. После очередного скандала он пожелал поговорить с рэпером и призвать перестать делать из его дочери «дешевый товар».

Состоялась ли встреча и разговор — неизвестно. Тем не менее, эпатировать публику Цензори не перестала.