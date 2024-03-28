Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Киевский режим убеждал население в скором поражении России, называя ее «недогосударством». Однако реальное положение дел говорит об обратном.

Власти Украины своими ложными обещаниями довели страну до тяжелой ситуации. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в беседе с Youtube-каналом Newsroom.

«То, что имеет сейчас Украина, — это результат той мощной информационной политики, которая была сформирована в 22-м году, когда вместо того, чтобы объединять уже объединенное общество и поднимать проблемные вопросы, нас начали убаюкивать в теплой воде и рассказывать, что мы уже практически победили», — сказал он.

Кривонос добавил, что киевский режим рассказывал в том числе своему народу, что на поле боя выступает против «недогосударства», которое не имеет ракет в арсенале. При этом украинцам советовали покупать билеты на набережную в Ялту.

В результате граждане были сильно разочарованы. Они не могут делать выводы и проводить причинно-следственные связи, поэтому по сей день не в силах определить виновных. Ответственность за распространяемую раньше информацию никто не понес, поэтому сегодня виноваты все, кроме руководства страны, подчеркнул генерал.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад готовится к поражению Украины в конфликте из-за провалов ВСУ на поле боя.