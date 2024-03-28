«Белая кепка и такое же лицо»: Бурунов с ужасом вспомнил, как спасал помощницу из «Крокуса»

Бурунов рассказал, как спасал свою помощницу из «Крокуса» во время стрельбы

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Артист должен был прибыть к концертному залу прямо к началу выступления группы «Пикник», но в последний момент пришлось развернуть машину.

Российский актер Сергей Бурунов в момент теракта находился рядом с «Крокус Сити Холлом». Он ехал на концерт группы «Пикник», но, к счастью, не успел зайти в помещение. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru в кулуарах церемонии вручения самой доброй музыкальной премии «Новое Радио AWARDS».

Бурунов отметил, что концерты редко начинаются вовремя, поэтому он не опаздывал, а собирался приехать к 20:00. Когда его машина заехала на паркинг, он увидел бегущих людей и поток машин, светящих фарами навстречу. Тогда он не мог осознать, что происходит.

В этот момент ему позвонила директор и попросила набрать Сергея Светлакова, который уже находился внутри.

«Я звоню, а там крики, выстрелы. Светлаков сказал: «Стой, где стоишь, а лучше уезжай», — вспоминал Бурунов в кулуарах церемонии вручения самой доброй музыкальной премии «Новое Радио AWARDS».

По словам артиста, он развернул машину и снова позвонил Светлакову. Он рассказал, что выбежал на улицу без вещей и одежды. Бурунов вспомнил, что внутри концертного зала также должна была находиться его помощница.

«Там была еще помощница, молодая девочка, ее тоже нужно было вытащить. Я на МКАДе ее ждал, а в „Крокусе“ все разгоралось, шел черный, сизый дым, пахло порохом. Я сразу понял: только этого не хватало», — рассказал он.

Помощница тогда уже дозвонилась до Сергея. Она была в панике, говорила о стрельбе и попросила подождать ее. Она сказала, что будет в белой кепке. К счастью, она сумела выбраться.

«Белая кепка и такое же лицо. Я не шучу. Это было страшное зрелище», — заключил Бурунов.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 139 человек, количество пострадавших выросло до 360. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной.

Всего по делу о теракте задержаны 11 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал, лидер группы «Пикник» рассказал о сгоревших в «Крокусе» инструментах.