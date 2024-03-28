Способ найден: как отыскать идеального партнера для жизни

Фото: www.globallookpress.com / Chris Robbins

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Нужно соответствовать своим желаниям всегда и во всем.

Каждый человек стремится к тому, чтобы найти свою любовь. Но часто сталкивается с тем, что подходящего человека встретить очень трудно. Клинический психолог медицинского центра «Медскан» Геляна Ширикинова раскрыла способ, как построить крепкие отношения и найти идеального партнера.

В беседе с изданием Lenta.ru психолог рассказала, что при выборе партнера нужно четко представлять, какими качествами он должен обладать. Список критериев поможет сократить время на поиск партнера. Но требования завышать не стоит.

«Нельзя требовать от партнера качеств, не имея их у себя и ничего не предлагая взамен. Например, у человека есть потребность в образованном партнере, но при этом он сам не желает учиться. В таких случаях в быту говорят: выбирай себе ровню», — сообщает Ширикинова.

Нужно искать человека со схожими ценностями и интересами. По словам психолога, это поможет паре в будущем ставить перед собой общие цели и добиваться их вместе.

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