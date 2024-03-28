Не без скандала: глава МИД Латвии Кариньш уходит в отставку
Кришьянис Кариньш объявил о своей отставке с поста главы МИД Латвии
Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Что стало причиной увольнения?
Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш подал в отставку из-за использования специальных рейсов. Об этом он заявил после беседы с председателем правительства страны Эвикой Силиней.
«В связи с использованием специальных рейсов в период нахождения на должности премьера Кришьянис Кариньш уйдет в отставку с поста министра иностранных дел», — сообщает портал LSM.
Кариньш оставит свою должность 10 апреля. Новый глава МИД Латвии будет назначен по результатам голосования парламента, которое состоится 11-го числа. Свое решение Кариньш комментировать не стал.
По данным портала Baltnews, Кариньш на протяжении четырех лет своего нахождения на посту премьер-министра совершил 36 визитов на частных самолетах. Он потратил 1,3 миллиона евро, путешествуя дорогими рейсами.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Незалежной Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с поста секретаря СНБО и назначил на его место главу Службы внешней разведки Литвиненко. На место последнего, в свою очередь, поставлен Олег Иващенко. Позднее в биографии Литвиненко нашли «предательскую» деталь.