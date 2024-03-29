«Неоднозначные моменты»: газлайтинг может привести к страшным последствиям

Фото: www.globallookpress.com / Mauricio Jordan de Souza Coelho

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Чаще всего этим занимаются люди с гиперконтролем и пассивно-агрессивным типом личности.

Психолог Лариса Довженко рассказала, что такое газлайтинг, а также как не стать жертвой данного явления. По словам эксперта, это определенный вид скрытой психологической манипуляции — и ее не всегда можно обнаружить сразу.

Специалист считает, что данный процесс происходит плавно и естественно, поэтому так легко потерять бдительность. Газлайтинг вызывает серьезные последствия, такие как депрессия, неуверенность в себе и психологические травмы, сообщает издание «Страсти».

Довженко добавила, что чаще всего «газлайтят» люди с гиперконтролем или пассивно-агрессивным типом личности. Чтобы не стать жертвой такого человека, необходимо сразу обращать внимание на тип личности и проявлять осторожность.

«Это может быть и родитель, и руководитель, и партнер. Очень важно внимательно относиться к своему окружению и подмечать неоднозначные моменты. Если вы уже оказались в такой ситуации, то нужно обязательно воспользоваться помощью психолога», — утверждает эксперт.

Важно учитывать, что жертва газлайтинга получает искаженную информации о происходящем. Со временем это может привести к потере понимания истины.

Внешне это выглядит безобидно: партнер может шутя принуждать к своему мнению и искажать события, утверждая: «такого не было», «ты ошибаешься», «ты это выдумал», «я бы так не поступил».

Дальше ситуация переходит к агрессии и нарушению личного пространства. Газлайтер может запрещать общение с другими людьми, убеждая, что они представляют опасность.

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