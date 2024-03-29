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Это, оказывается, весьма дорогое удовольствие.

Победительница международных конкурсов красоты «Миссис Земной шар — 2023» и «Миссис Вселенная — 2023» Ольга Каменская призналась, что участие в подобных мероприятиях обходится в несколько миллионов рублей. Об этом пишет издание «Страсти».

При этом оплачивать все расходы приходится самостоятельно. Спонсоров обычно у конкурсанток нет, утверждает Каменская.

«Все платья на конкурсах — дизайнерские, соответственно они стоят немалых денег. Поездка на международный конкурс красоты точно обходится в несколько миллионов рублей», — сказала модель.

Она подчеркнула, что какой-то сторонней финансовой поддержки у нее не было, поэтому спонсором стала вся семья. Кроме того, модель отметила, что для участия в международном конкурсе мало быть красивой и коммуникабельной, нужно еще хорошо знать английский язык.

Без этого сложно произвести впечатление на жюри. Также Каменская рассказала, что финальное шоу в зарубежных мероприятиях существенно отличается от российских аналогов.

«Это такая кульминационная точка, к которой готовятся все участницы, и на международных конкурсах это всегда более масштабно, это потрясающее представление, сделанное для зрителей», — поделилась она.

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