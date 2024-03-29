«Крыса» съела сама себя: Финляндия превращается в зону отчуждения без россиян

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zhu Haochen; Личный архив Бориса Кузнецова; 5-tv.ru

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Города «соседки» России опустели. Безлюдно на улицах и в торговых центрах. Есть ли будущее у предателя, захотевшего в НАТО?

В Финляндии забили тревогу — жители приграничных с Россией населенных пунктов стремительно покидают их, и это в значительной степени отражается на экономических показателях региона. Что происходит в стране-соседке, объяснили в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru финский журналист Кости Хейсканен и директор центра международной и региональной политики Борис Кузнецов.

Крысы бегут с тонущего корабля

В попытках развалить российскую экономику Финляндия только развалила свою, считает Кости Хейсканен. По его словам, сейчас мы наблюдаем, как приграничные регионы страны превращаются в какое-то захолустье. Некоторые муниципалитеты уже даже решили присоединиться к соседним городам, что говорит о их бедственном положении.

«Российских туристов нет, никому не нужны большие супермаркеты, которые жили и процветали за счет россиян. Также туризм практически умер, потому что никто из европейцев не сможет заполнить эту нишу, которая была на протяжении двух десятков лет заполнена россиянами», — отметил журналист.

Россияне приезжали в Финляндию, несмотря на погодные условия, и оставляли в туристическом приграничье немалые деньги.

«Сейчас бы новому президенту Финляндии Александру Стуббу поехать в Москву и договориться о том, чтобы наладить торговые и взаимовыгодные отношения с Россией. Но он продолжает гнуть свою линию, что надо помогать Украине», — считает Кости.

А еще, заметил собеседник, из региона бегут не только финны но и украинские беженцы.

«Как говорится, с корабля, который тонет, и крысы бегут», — подметил он.

Кости назвал запрет на въезд россиян в Финляндию «большим маразмом», последствия которого сегодня наблюдает весь мир. А произошли большие потери в экономике — магазины, поликлиники и детские сады закрываются, люди попадают под сокращения на работе, и ситуация, к сожалению, будет только усугубляться.

5-tv.ru

Выстрел себе в ногу

Борис Кузнецов отметил, что своей политикой финны наказали, в первую очередь, себя. Наш сосед практически запретил въезд россиян в страну, «перекрыв кран» туристам. Однако подобные меры всегда несут двойной эффект.

«То есть, страдают наши туристы, которые не могут поехать в Финляндию и воспользоваться транзитом через Финляндию. Но страдает и финская экономика приграничных городов, потому что поток туристов иссяк, а это был не секрет — в основном, торговля держалась на российских туристах. Я сомневаюсь, что какие-то европейские туристы могут заменить российских, потому что Финляндия все-таки дорогая страна, и там нет столько достопримечательностей, чтобы туда был вал туризма из европейских стран. Таким образом они сами выстрелили себе в ногу», — прокомментировал Кузнецов.

Эксперт добавил, что Финляндия в этом горе не одинока — все балтийские соседи поступили похожим образом, закрыв КПП и запретив выдавать визы россиянам.

«Здесь, скорее всего, психологический фактор сказывается. Насколько я понимаю, вопросы экономики для них не первостепенное. Скорее — осознание какой-то ущербности. Они не могут нам простить эту советско-финскую войну, где они были поражены», — сказал Кузнецов.

Директор центра международной и региональной политики уверен, что финны таким образом «мелко мстят», а в их решениях здравого смысла нет.

Закрытие российско-финской границы

Все сухопутные границы Росси и Финляндии были закрыты 30 ноября 2023 года. Ожидалось, что туристический коридор возобновит пропуск людей еще 13 декабря, но положительного решения принято не было и ограничения продлевались. Единственным транспортным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе оставались железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.

Хельсинки еще в феврале продлил закрытие границы с РФ на два месяца, до 14 апреля. Данные меры негативно сказываются, в первую очередь, на городах Финляндии.

Например, муниципалитет Виролахти опустел настолько, что скоро может совсем «исчезнуть». Об этом заявляют местные жители. Из-за трудной ситуации в регионе надеются на слияние с городом Хамина. Руководитель департамента министерства финансов Минна-Марья Йокинен заявила, что такой шаг не решит всех проблем, но даст возможность хоть для какого-то развития.

Тем не менее, сейчас МВД Финляндии разработало законопроект, согласно которому власти страны смогут открыть границу с Россией. По официальному заявлению финских властей, работа КПП была приостановлена в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Сейчас же они считают, что изложенные в законопроекте меры помогут справиться с проблемой и при открытых границах. Речь идет об ограничении приема заявлений на предоставление убежища от прибывающих со стороны России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Финляндии высказались об отправке западных войск на Украину.