«Настя — не дешевка»: молодой ухажер всучил Волочковой лосося
Новый парень Волочковой подарил балерине лосося
Фото: Виноградов Сергей / ТАСС
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Возлюбленный без ума от балерины и желает ей блистать пуще прежнего.
Популярный 34-летний телеведущий Егор Иващенко недавно подарил 48-летней балерине Анастасии Волочковой бриллиантовые серьги за 600 тысяч рублей и позвал артистку на свидание.
Иващенко не скрывает от журналистов, что хочет жениться на Анастасии. О том, что происходит сейчас в отношениях этой пары, рассказал KP.RU.
Известно, что Волочкова не отказалась от романтических встреч и даже пригласила Егора к себе в особняк в гости.
«Я очень волновался, так как никогда раньше не бывал в знаменитом загородном поместье одиозной балерины», — поделился с KP.RU Иващенко.
Но телеведущий и на этот раз не обошелся без подарка. Так, Иващенко был в курсе, что Волочкова тщательно следит за своим питанием, поэтому решил позаботиться о ее здоровье и привез с собой на встречу с Анастасией огромного лосося. При этом Егор утверждает, что сам давно не ест никакое мясо.
«Да, качественное питание — дорогое удовольствие, но и Настя — не из простых, доступных и дешевых женщин. Поэтому я не пожалел ни фантазии, ни эмоций, ни финансов», — рассказывает ведущий.
Во время встречи пара обсуждала план совместного будущего, а также выясняли, как Иващенко сможет помочь балерине блистать в будущем. Ведущий сказал, что готов взять на себя ответственность за это.
Ранее 5-tv.ru писал, как Егор Иващенко сделал предложение Анастасии Волочковой.