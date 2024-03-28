«Вас беспокоят из налоговой»: мошенники придумали новую схему обмана россиян
ЦБ РФ: мошенники выдают себя за сотрудников ФНС и крадут данные банковских карт
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
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Как не попасть на уловки злоумышленников?
Мошенники придумали новую схему кражи данных банковских карт — теперь они притворяются сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом предупреждает Центробанк России.
По информации ЦБ РФ, злоумышленники отправляют письма на электронную почту от имени представителя налоговой службы и просят заполнить декларацию о доходах, прописав, в том числе, личные данные и реквизиты банковской карты якобы для идентификации гражданина.
Специалисты призывают не реагировать на такие письма, и, тем более, не переходить по ссылкам и заполнять какие бы то ни было анкеты.
«Налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн», — напоминают в Центробанке РФ, подчеркивая, что декларации подаются после самостоятельного заполнения с января по май.
Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что мошенники прикидываются сотрудниками банков в аэропортах.