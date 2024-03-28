Песков призвал относиться с осторожностью к публикациям западных СМИ о теракте

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Недавно издание NYT сообщило, что США якобы предоставили России не всю информацию о готовящемся теракте в «Крокус Сити Холле».

Российские власти ничего не знают о решении Вашингтона предоставить Москве неполные данные о готовящемся теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Нет, ничего не известно. Но информация New York Times со ссылкой на источники — это информация, к которой надо относиться с большой осторожностью в наше время», — сказал он.

Ранее The New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности сообщила, что США не предоставили России всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в «Крокусе». По данным газеты, Вашингтон опасался, что Москва узнает о его источниках разведданных или методах.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.

Следует отметить, что еще в начале марта посольство США в Москве и диппредставительства других семи стран-союзников Штатов призвали находящихся в РФ граждан избегать мест массового скопления людей, ведь неуказанные экстремисты планируют нападения, в том числе на концерты. 5-tv.ru рассказывал, откуда Америка знала о грядущем теракте в «Крокусе».

На днях глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что допускает причастность Запада и Украины к теракту в «Крокусе». По его словам, устроившие нападение на концертный зал преследовали цель раскачать ситуацию в России. Причем этих злоумышленников, пытавшихся сбежать из РФ, на другой стороне встретили бы «как героев». Следственный комитет РФ намерен заняться расследованием терактов, организованных США против России.

Ранее 5-tv.ru писал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об отсутствии разведданых о теракте в России. Он напомнил о предупреждении Вашингтона о грядущей опасности за неделю до трагедии в Подмосковье.