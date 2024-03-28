Румыния начнет выдавать шенгенские визы россиянам, но при каких условиях?

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Получить «билет» в Европу сегодня довольно непросто, из-за санкций. Однако страны Запада уже начали ослаблять режим запретов.

Румыния начнет выдавать россиянам шенгенские визы с 31 марта. Подробности сообщили в посольстве республики — выдаваться они будут на срок до 90 дней в течение полугода.

Для подачи заявления можно будет обратиться во все консультва Румынии в нашей стране, а именно в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Ранее в посольстве Болгарии также сообщили, что начнут оформлять шенгенские визы россиянам после 1 апреля. Подать заявление можно в консульскую службу посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге.