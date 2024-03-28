Минобороны РФ показало отработку задач с комплексами «Ярс»: кадры учений
Минобороны РФ показало кадры с учений с ракетными комплексами «Ярс»
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Боевые мероприятия проходят в Иркутском ракетном соединении.
В рамках учений ракетные полки с подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Ярс» осваивают новые районы боевого патрулирования. Об этом сообщает Минобороны России.
Учения проходят в Иркутском ракетном соединении. В военном ведомстве РФ отмечают, что особое внимание уделяется охране и обороне колонн на марше и полевых позициях, в том числе, отработка отражения нападения диверсионно-разведывательных групп.
«Также предусмотрена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности, будут освоены новые районы боевого патрулирования», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
В общей сложности в ходе боевого дежурства будет отработано более 20 задач и вводных. В маневрах задействовано около 300 единиц крупногабаритной техники.
Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что полк ракетных комплексов «Ярс» вышел на боевое патрулирование в Иркутской области.