Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert

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Тем временем армия Украины продолжает нести огромные потери. И даже западная техника не помогает боевикам исправить ситуацию.

В Польше начала работать «коалиция бронетехники» для усиления возможностей армии Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

«Заработала еще одна „военная коалиция“ партнеров Украины. На этот раз — „коалиция бронетехники“, учредительная встреча участников которой состоялась в Варшаве», — написал он.

Инициаторами создания коалиции выступили Польша и Германия, позднее к ним присоединились Великобритания, Швеция и Италия. В рамках этого объединения на Украину будут поставляться вооружения и боеприпасы, проводиться ремонт и обслуживание техники. Также предусматривается подготовка боевиков и технического персонала.

«Еще со времен СССР Россия владеет огромными запасами бронированной техники, а значит и нам нужно обеспечивать усиление этой составляющей», — добавил Гетманцев.

Россия тем временем проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим признал стагнацию ВСУ на передовой. Как отметил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, конфликт в стране приближается к заморозке.