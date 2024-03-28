Подушка безопасности: на какие бонусы может рассчитывать застраховавший свою жизнь

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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На сколько лет можно «перестраховаться» и сколько это стоит?

Страхование жизни — процесс сложный и ответственный, именно поэтому многие на него не решаются. Помимо этого, зачастую мало кто понимает — а что вообще даст подобная страховка? Разобраться в этом вопросе основательно решил сайт URA.RU. На все вопросы ответил специалист по страхованию жизни межрегионального Союза медицинских страховщиков Виктор Дубровин.

«Человек страхует свою жизнь на один миллион рублей на десять лет. В документе предусмотрен такой риск, как „дожитие“. По истечении десяти лет миллион рублей, на который вы страховались, возвращается. Помимо этого, возвращается еще некий инвестиционный доход, который страховщик за это время зарабатывал. Так складывается эффект накопления», — объяснил эксперт.

Однако стоит отметить, что не обязательно сразу вносить какие-то гигантские суммы. По сути, вам хватит буквально тысячи рублей раз в месяц, чтобы со временем сформировать солидную «подушку безопасности». Ведь в случае, если вы заболеете или станете жертвой несчастного стечения обстоятельств, страховщик выплатит вам всю необходимую сумму.

Ситуация тут такая же, как и с автомобилем — полис КАСКО за десять тысяч рублей гарантирует вам компенсацию всей стоимости транспорта, как и страховка жизни за тысячу в месяц поможет вам полностью оплатить лечение в экстренной ситуации.