Более 70 пострадавших при теракте в «Крокусе» продолжают лечение в больницах

Мурашко: в больницах на лечении остаются 74 пострадавших при теракте в «Крокусе»

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Трое из них остаются в крайне тяжелом состоянии, добавил глава Минздрава.

На лечении в столичных и подмосковных больницах остаются 74 человека, которые пострадали при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко в беседе с журналистами.

«Из больниц выписаны уже 90 пострадавших в „Крокус Сити Холл“, амбулаторная помощь оказана 208 пациентам. 74 человека продолжают получать лечение в стационарах федеральных учреждений, больницах Московской области и Москвы», — сказал он.

Причем трое пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии. Эти люди, как уточнил Мурашко, получили тяжелые огнестрельные ранения и ожоги.

Также состояние 18 пострадавших, включая троих детей, остается тяжелым. Еще 33 человека сейчас находятся в состоянии средней тяжести. Остальные 20 пациентов уже чувствуют себя лучше, их скоро выпишут.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как полиция вычислила машину устроивших теракт в «Крокусе». В этот момент здание уже горело, но материалы с камер видеонаблюдения удалось спасти.