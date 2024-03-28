Фото: Reuters / Borut Zivulovic

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Канцлер ФРГ назвал способ, который якобы остановит боестолкновение.

Некоторые страны обсуждают перспективы мира на Украине. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию Märkische Allgemeine Zeitung.

«Часть стран, включая Украину, в настоящее время обсуждает на уровне советников по безопасности, как может выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу. Но позвольте мне прояснить одну вещь: мир возможен в любое время», — сказал он.

При этом Шольц подчеркнул, что для наступления мира президент России Владимир Путин должен «вывести войска и прекратить конфликт».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США посоветовали Украине вступить в переговоры с Россией. В противном же случае, подчеркнули в Штатах, скорое прекращение поддержки может ухудшить позиции Киева.