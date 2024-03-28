«Инструмент террористов»: в Кремле оценили вероятность блокировки Telegram
Песков назвал Telegram инструментом террористов, но планов о блокировке нет
Фото: www.globallookpress.com / Valentin Wolf
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При этом Дмитрий Песков назвал мессенджер «уникальным с технологической точки зрения» ресурсом.
Мессенджер Telegram в последнее время стал инструментом в руках террористов, что требует особого внимания, в том числе со стороны его владельца Павла Дурова. Об этом в беседе с Life.ru заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля назвал Telegram «уникальным и феноменальным с технологической точки зрения» ресурсом, однако он стал часто попадать в руки преступников, которые используют его в своих умыслах.
Однако, как заверил Песков, блокировать мессенджер в России не планируют.
«Нет, никаких планов таких в настоящий момент нет», — сказал он.
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