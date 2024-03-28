«Подготовка к столкновению»: в МИД России объяснили активность НАТО в Восточной Европе

В МИД заявили о подготовке НАТО в Восточной Европе к конфликту с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Spc. Kasimir Jackson

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Российская сторона будет внимательно следить за действиями западных стран, оценивая возможные риски для безопасности.

Страны НАТО готовятся к потенциальному столкновению с Россией, о чем говорят их действия в Восточной Европе и Черноморском регионе. Об этом заявили в МИД РФ, передает РИА Новости.

В последнее время, как отметили во внешнеполитическом ведомстве, блок усилил военный потенциал в Румынии, Польше и Прибалтике, что является провокацией и обостряет напряженность по периметру границ с Россией, а также создает дополнительные угрозы безопасности.

«Все это заточено на подготовку союзников по блоку к потенциальному столкновению с нашей страной», — подчеркнули в МИД.

Кроме того, российская сторона отметила расширение румынской авиабазы. В МИД пообещали отслеживать действия Румынии и оценивать появляющиеся риски.

Ранее 5-tv.ru писал, что, согласно материалу западного СМИ, Вооруженные силы Великобритании смогут выстоять лишь два месяца в случае конфликта с России. Причиной назывался дефицит боеприпасов и запасов вооружения.