Фото, видео: 5-tv.ru

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Наши военные продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации на Украине.

Российские разведчики приморского отряда «Тигр» уничтожили опорный пункт армии Украины с применением дрона-камикадзе. Об работе наших бойцов в зоне спецоперации рассказал корреспондент «Известия» Дмитрий Астрахань.

Изначально в штабе отряда было проведено совещание, на котором обсуждалось нанесение ударов по парковке боевой техники ВСУ. Получив задания, российские военные отправились их выполнять.

Поехали разведчики на квадроциклах. Наши военные часто используют этот вид транспорта из-за его возможности маневрирования. Так, солдаты на большой скорости преодолевают сложные участки дорог.

По прибытии на назначенное место военные оценили обстановку с помощью беспилотника, его же командир использует для наведения ударных дронов. После успешной разведки, дрон-камикадзе направили в украинский опорный пункт. Камера зафиксировала поражение цели.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные подбили танк Abrams под Авдеевкой.