«Мы вместе»: Валерия присоединилась к акции «Голос мой услышь» в память о жертвах теракта

Валерия присоединилась к акции «Голос мой услышь» в память о жертвах теракта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Все вырученные от прослушиваний средства пойдут на помощь пострадавшим.

Певица Валерия присоединилась к акции «Голос мой услышь» в память о жертвах теракта в красногорском «Крокус Сити Холле». Звезда напомнила, что даже в самые тяжелые времена искусство помогало вставать с колен. Оно обладает мощью и побуждает жизнь, помогает не отчаяться в минуты горестей и разочарований.

В рамках акции звезды российской эстрады — и опытные, и начинающие — исполнили песни великого Муслима Магомаева. Все стредства от прослушивания на стриминговых сервисах пойдут на помощь потерпевшим при теракте.

«Для меня огромная честь принять участие в акции, направленной на помощь пострадавшим. Мне посчастливилось исполнить одну из самых красивейших песен из его репертуара „Благодарю тебя“. Мы сделали это вместе с молодым талантливым артистом Amirchik. Альбом будет доступен на всех музыкальных платформах с 28 марта. Поэтому, друзья мои, слушайте великие песни. Мы постарались сохранить весь их мелодизм и делайте вместе нами благое дело. Заранее вас спасибо. Мы вместе», — обратилась к публике Валерия.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в следственный комитет поступило более 140 заявлений о пропаже людей после теракта в «Крокусе».