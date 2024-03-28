«Смогли избежать самосуда»: Москалькова отметила зрелость общества после «Крокуса»

Фото: YURI KOCHETKOV / ТАСС

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Россияне продемонстрировали свою цивилизованность, убеждена омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что общество продемонстрировало свою зрелость после теракта в «Крокусе», избежав самосуда над обвиняемыми по делу. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Должна отметить, что у нас настолько цивилизованное и зрелое государство, что мы смогли избежать самосуда. Это очень и очень важно», — считает омбудсмен.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru писал, что французская журналистка назвала гениальным теракт в «Крокусе».