Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Глава государства пообщался с опытными летчиками и даже сам посидел за штурвалом самолета.

В зоне спецоперации военнослужащие защищают людей, живущих на российских исторических территориях. Конфликта бы не случилось, если бы Запад учитывал интересы безопасности России. Об этом Владимир Путин говорил на встрече с военными летчиками в Торжке.

Поездка стала первой после победы главы государства на выборах. Какие еще важные заявления прозвучали из уст президента, об этом расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

«Центр боевого применения в Торжке — один из лучших в России. Здесь готовят асов для всех типов вертолетов. От военно-транспортных до штурмовых аллигаторов. И даже в ночи слышен шум их лопастей», — подчеркнул журналист.

Из-за плотного графика в военную часть президент приезжает уже ночью. На взлетно-посадочной полосе ударные Ми-8 и Ми-28. Их экипажи совсем недавно вернулись из зоны боевых действий.

СВО — непростая школа и для пилотов, и для военных инженеров. Вертолеты постоянно модернизируют, улучшая двигатели, навигацию, систему наведения. Все подробности — в репортаже.