Украинские неонацисты ударили по Белгороду. Главное

Фото, видео: Колядин Павел / ТАСС; 5-tv.ru

Сразу после обстрела одни из первых на место выдвинулись бойцы территориальной самообороны.

Белгород вновь подвергся ударам украинских боевиков. В нашем Минобороны сообщили об уничтожении над городом 16 реактивных снарядов.

При этом часть из них все-таки упала на мирные кварталы. Обошлось без жертв, но серьезные повреждения получили жилые дома и припаркованные автомобили. Все детали — у корреспондента «Известий» Владислава Харченко.

Неонацисты себе не изменяют. Как только город окутала тьма, они вновь ударили по мирным кварталам.

Система ПВО сбила 16 ракет, но без прилетов не обошлось. Район Харьковской горы засыпало смертоносным металлом.

На месте одного из прилетов уже работают сотрудники МЧС. Они проверяют воронку на наличие неразорвавшегося боеприпаса.

Последствия колоссальные — он упал на территории между школой, многоквартирным жилым домом и детским садом, фасад которого сильно посечен осколками. Повезло, что по счастливой случайности в этом районе никто не пострадал.

«Услышали хлопок, громко было, вышли посмотреть, повредило фасад, выбило окна, разрушена площадка. Ни одного военного объекта нет, специально людей терроризируют», — говорит охранник Сергей Саньков.

Не осталось ничего, все выгорело дотла — владельцы автомобилей в состоянии шока. Вот уже эвакуируют последний автомобиль.

Фрагмент боеприпаса упал рядом с многоквартирным жилым домом и четырьмя стоящими автомобилями, в результате чего они сгорели и восстановлению не подлежат. Вот от них остались только разбросанные фрагменты на асфальте.

Сразу после обстрела одни из первых на место выдвинулись бойцы территориальной самообороны. Они патрулируют территорию и помогают людям справиться с паникой.

В результате очередной атаки неонацистов повреждены 26 квартир в 12 многоэтажных домах, два медучреждения, также разбиты восемь машин. Но главное — на тот раз обошлось без раненых.