«Сто процентов пойду»: Дубцова готовится снова лечь под нож хирурга

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Знаменитая артистка рассказала, какую именно операцию она хочет сделать.

Певица Ирина Дубцова когда-то сделала пластику груди. Результат оказался удручающим, и ей пришлось исправлять ситуацию и вытаскивать импланты. Однако, даже несмотря на печальный опыт, артистка готова снова лечь под нож пластического хирурга. Об этом она рассказала в интервью для одного из YouTube-каналов.

«Я бы не пошла больше на какую-то пластику относительно тела. Но не противник пластической хирургии вообще. Сто процентов пойду, когда с возрастом поплывет овал лица. Обязательно сделаю круговую подтяжку, когда уже будет сильно за 50», — призналась певица.

Сейчас же звезда посещает косметологов и пользуется различными возможностями макияжа. Она применяет контуринг, которым можно «прорисовать» черты лица, и другие современные техники. Все это позволяет сделать лицо изящнее.

Артистка также призналась, что в ее 42 года у нее нет ботокса, а филлеры ей и вовсе противопоказаны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Дубцова ответила на критику.