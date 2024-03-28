Скопление боевиков попало под «Град». Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Максимальную эффективность и точность таких залпов обеспечивает корректировка огня с помощью беспилотной авиации и передовых отрядов артиллерийской разведки.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Расчет РСЗО «Град» громит живую силу противника в Запорожской области

Расчеты РСЗО «Град» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ группировки «Днепр» с самого начала специальной военной операции непрерывно наносят поражение позициям, технике и живой силе ВСУ.

Расчеты боевых машин получили от арткорректировщиков координаты скопления живой силы ВСУ в районе населенного пункта Вербовое. Прибыв на огневую позицию, артиллеристы произвели наводку на цели и сделали несколько пристрелочных выстрелов.

После того, как один из 122-миллиметровых реактивных неуправляемых снарядов попал точно в скопление украинских боевиков, расчет «Града» залпом отправил весь оставшийся «пакет» по месту скопления националистов. Огневая мощь залпа одной установки позволяет мгновенно уничтожить противника на участке местности до 14 гектар.

Максимальную эффективность и точность таких залпов обеспечивает корректировка огня с помощью беспилотной авиации и передовых отрядов артиллерийской разведки. Слаженная работа реактивной артиллерии Новороссийского соединения ВДВ и подразделений разведки группировки войск «Днепр» позволяет наносить оперативное огневое поражение по выявленным целям противника.

Экипажи армейской авиации ВКС успешно выполнили боевую задачу на купянском направлении

Экипажи ударной группы армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразили замаскированную технику и инженерные сооружения противника на купянском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, пуски которых были выполнены с кабрирования.

После чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета. В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.

Кроме того, вертолеты сопровождаются специалистами поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.