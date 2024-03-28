Экономическая активность в России превысила достигнутый до СВО уровень

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ КОНЬКОВ

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Что удалось выяснить экспертам?

Экономическая активность в России в начале года превысила уровень до начала СВО. Об этом говорится в бюллетене НИУ ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе».

Индекс базовых видов экономической деятельности (ВЭД) учитывает основные индикаторы выпуска в базовых сферах (сельское хозяйство, торговля, строительство). На январь 2024-го этот показатель вырос на 2% по сравнению со значением, зафиксированным до начала СВО, пишут «Известия».

Годовой же прирост, как отмечается, составил 5%. Сильное влияние на показатели оказали санкции Запада — спецоперация потребовала мобилизации всех ресурсов, указал профессор кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве России Валерий Хоружий.

А член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян отметил, что восстановление показателей промышленного выпуска в основном связано со структурной перестройкой экономики и расширением ОПК.

Положительное влияние на экономику в течение многих лет будет оказывать рост промышленности с учетом импортозамещения, прогнозирует научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Константин Тузов. Экономика России по итогам 2023 года, согласно данным Росстата, выросла на 3,6%.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская экономика, несмотря на многочисленные западные санкции, введенные после начала СВО, продолжает расти. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что ответом на такие меры должна стать ответственная макроэкономическая политика, которая снизит до минимума влияние рестрикций на экономику страны.