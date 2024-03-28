«Проблемы с математикой»: Подоляк упрекнул Запад в непонимании нужд ВСУ

Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI

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У армии Незалежной есть множество насущных проблем, признал он.

Страны Запада не осознают объемы необходимой ВСУ военной поддержки. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Нужно откровенно говорить, что с математикой у наших партнеров, со школой есть определенные проблемы. Они не понимают, что такое 10 тысяч, а что такое 100 тысяч», — сказал чиновник в эфире украинского телемарафона.

У армии Незалежной есть множество насущных проблем, признал он. Так, ВСУ требуется 60 истребителей F-16, несколько комплексов Patriot, а также несколько сотен дальнобойных ракет, говорит Подоляк.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал F-16 законной целью для России.