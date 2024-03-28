«Огромный вклад»: Путин оценил действия боевой авиации России в зоне СВО

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Глава государства отметил профессионализм летчиков.

Президент России Владимир Путин отметил бесстрашие российских летчиков и оценил их профессионализм в ходе выполнения задач в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Все работают отлично, вносят огромный вклад в достижение общей победы. Самое главное — все воюют бесстрашно, огромный, просто огромный вклад вносят в достижение общего успеха», — сказал лидер страны.

Во время беседы с военными в Тверской области президент отметил нелегкую работу летчиков армейской, штурмовой, бомбардировочной, а также военно-транспортной авиации.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.