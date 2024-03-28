Путин назвал бредом заявления о возможном нападении России на НАТО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thierry Monasse; 5-tv.ru

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У страны нет никаких агрессивных намерений в отношении европейских государств.

Россия не собирается воевать с НАТО, это альянс двигается к границам страны. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

«Мы, что ли, двигались к их границам, тех стран, которые входили в блок НАТО? Мы же никого не трогали — к нам двигались», — сказал глава государства во время поездки в Тверскую область.

Продвижение Североатлантического альянса происходит под различными предлогами и «под различными соусами», указал он. Разговоры о том, что Россия нападет на Европу, являются «чушью и запугиванием европейского населения».

У страны, говорит президент, нет агрессивных намерений в отношении европейских государств. Если бы не госпереворот, за которым последовал конфликт в Донбассе, Россия никогда бы не начала вести боевые действия на Украине, указал Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что в НАТО заговорили о возможности сбивать ракеты у границ с Украиной.