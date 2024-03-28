В ООН заявили о пытках российских военнопленных на территории Украины

Фото: www.globallookpress.com / LI MUZI

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В документе говорится об отсутствии прогресса в расследовании подобных дел.

Российских военнопленных подвергали пыткам, избиению и насилию на территории Украины. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

В материале сказано, что в период с декабря 2023 года по февраль 2024-го сотрудники УВКПЧ посещали российских военнопленных на территории семи областей Украины. Из собранной информации стало известно, что бойцов зачастую пытают и жестоко с ними обращаются в транзитных пунктах после эвакуации с поля боя.

Восемь пленников сообщили об удержании в подвалах от нескольких дней до почти полутора месяцев. При этом 13 бойцов рассказали сотрудникам ООН, что их избивают палками и бьют током.

Также украинская сторона за 2022 год и начало 2023-го лишила жизни по меньшей мере 25 российских военнопленных. В документе говорится об отсутствии прогресса в расследовании подобных дел.

Ранее 5-tv.ru писал, что Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил боевика ВСУ к 28 годам колонии строгого режима. Украинский националист пытал, а затем убил российского военного.