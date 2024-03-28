Путин назвал культуру духовным каркасом народа

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Искусство может поддержать граждан в трудные моменты.

Президент России Владимир Путин встретился с работниками искусства Тверской области. Он заявил, что именно культура придает народу сил в трудные и трагичные моменты.

«Культура, поскольку создает такой духовный каркас народа, идентичность поддерживает нашу, она, конечно, играет очень важную роль в такие переломные, сложные моменты, даже трагические, потому что силу придает народу, придает силу каждому конкретному человеку», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России посетил центр боевого применения летного состава Минобороны в Торжке. Он осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а также поговорил с летчиками, которые проходят боевую подготовку.

Помимо этого, президент поговорил с вдовами погибших в зоне спецоперации Героев России. Центр был сформирован 30 июня 1979 года.