Пока мы едины, мы непобедимы: как прошел благотворительный концерт «Пикника»

Фото, видео: © РИА Новости / Виктория Уздина; 5-tv.ru

Полный зал, билеты все раскуплены — на мероприятии было почти четыре тысячи человек.

В Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге группа «Пикник» дала благотворительный концерт в память о погибших и пострадавших в результате теракта в столичном «Крокус Сите Холле». С момента трагедии прошло пять дней, но музыканты все же приняли сложное для себя решение выйти на сцену, чтобы показать — нападение террористов никого не испугало, в тяжелые времена мы можем объединиться и показать свою силу.

Сейчас к нам присоединяется корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев. Он как раз находился на концерте в Петербурге.

Полный зал, люди пришли, билеты все раскуплены — здесь почти четыре тысячи человек. Сам лидер группы Эдмунд Шклярский сказал, что провести концерт — общее решение.

Мы пообщались с поклонниками до концерта. Приехали люди со всей страны — есть и те, кто оказались на концерте в Москве.

Концерт благотворительный, и все поддерживают эту идею, такой формат. И, конечно, люди говорят о единении, что этот концерт — способ еще раз сказать, что это общее горе.

Отметим, что в пожаре у музыкантов сгорело все оборудование, и буквально за несколько дней удалось найти инструменты и сегодня выйти на сцену. При том — есть и те, кто были на концерте в «Крокусе» — их пришли поддержать родители.

27 марта группа «Пикник» провела вечер памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле», несмотря на сгоревшую в тот день аппаратуру. Вместе с коллективом на сцену вышел симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический».

РЕН ТВ транслировал памятный концерт. Вырученные на мероприятии средства направят на адресную помощь пострадавшим и семьям погибших, реабилитацию жертв теракта после лечения, а также приобретение необходимых медикаментов, оказание долгосрочной комплексной психологической и психосоциальной поддержки пострадавшим и их близким.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.