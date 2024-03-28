«Очень жестко»: Россия нанесла мощные удары по ВСУ на всей линии фронта

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Это создало огромные проблемы как в украинских войсках, так и в энергетике Незалежной.

Армия России нанесла мощные удары по ВСУ на всей линии фронта. Об этом на YouTube-канале заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«Я никогда раньше не наблюдал такой интенсивной работы артиллерии. Россия бьет по ВСУ очень жестко на всем протяжении фронта», — подчеркнул он.

Это создало огромные проблемы как в украинских войсках, так и в энергетике Незалежной, говорит Меркурис. Работа артиллерии и ВКС России становится все более интенсивной, а это приводит к фатальным последствиям для офицерского состава ВСУ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевик ВСУ предположил скорую заморозку конфликта на Украине.