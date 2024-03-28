Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе»

Фото: Пресс-служба Пироговского Центра

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Он поблагодарил врачей за их работу.

Стивен Сигал посетил Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова в Москве, чтобы проведать пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

«То, что произошло — ужасная трагедия, которая не должна была произойти. И я думаю, что Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными. Благодарю врачей за оперативную работу, которую они проводят, рад видеть, что пациенты хорошо себя чувствуют и идут на поправку. Пусть Бог благословит их», — сказал Сигал.

Генеральный директор центра, академик РАН Олег Карпов при этом рассказал, как совместно со специалистами из других больниц они боролись за жизни пострадавших. Оказалось, что медицинские учреждения занимались логистикой и сортировкой пациентов, чтобы успеть оказать им помощь.

«В первые же часы огромное количество медицинского персонала, даже не по вызову, а инициативно прибыло на свои рабочие места», — отметил Карпов.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.