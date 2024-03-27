Женщина прилетела в Петербург из Парижа ради концерта группы «Пикник»

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Ее муж и дочь также любят творчество коллектива — они смотрели трансляцию концерта из Франции.

Посетительница концерта «Пикника» Светлана Пономарева прилетела из Парижа в Петербург, чтобы насладиться выступлением коллектива. Она поблагодарила лидера и гитариста группы Эдмунда Шклярского за организацию мероприятия и назвала музыканта «пророком».

«Когда оркестр играл, я просто рыдала. Эмоции очень сильные, очень сильный концерт. Эдмунд Мечиславович просто молодец, что решился. Он правильно все сделал. Ребята, перестаньте говорить всякую ерунду про „Пикник“, про все. Они светлые, они хорошие, они за нас. Все будет хорошо», — поделилась Пономарева.

Она также добавила, что уже давно слушает «Пикник». Сама Пономарева проживает в Париже, а ее муж и дочь также любят творчество этой группы — они смотрели трансляцию концерта из Франции.

27 марта группа «Пикник» провела вечер памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле», несмотря на сгоревшую в тот день аппаратуру. Вместе с коллективом на сцену вышел симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический».

РЕН ТВ транслировал памятный концерт. Вырученные на мероприятии средства направят на адресную помощь пострадавшим и семьям погибших, реабилитацию жертв теракта после лечения, а также приобретение необходимых медикаментов, оказание долгосрочной комплексной психологической и психосоциальной поддержки пострадавшим и их близким.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.