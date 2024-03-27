Путин посетил центр боевого применения летного состава Минобороны в Торжке

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Он осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а также поговорил с летчиками.

Президент России Владимир Путин побывал в Государственном центре боевого применения и переучивания летного состава Минобороны № 344 в Торжке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Он осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а также поговорил с летчиками, которые проходят боевую подготовку. Помимо этого, президент поговорил с вдовами погибших в зоне спецоперации Героев России.

Центр был сформирован 30 июня 1979 года. С 15 марта 2011-го он включен в состав четвертого Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны.

А с 2014 года — в состав частей, непосредственно подчиненных главнокомандующему ВКС. Там освоены все типы вертолетов, стоящие на вооружении армейской авиации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей.