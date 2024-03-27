Посетительница концерта группы «Пикник» назвала памятный вечер особенным

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Бессонов; 5-tv.ru

Вырученные на мероприятии средства направят на адресную помощь пострадавшим и семьям погибших.

Посетительница благотворительного концерта группы «Пикник» в Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге в память о жертвах теракта в «Крокусе» Ирина Катилова заявила, что мероприятие было особенным. По ее словам, исполнители сделали достойное дело, а все деньги будут отданы Российскому Красному Кресту.

«Сегодня была совсем другая атмосфера! Я хожу на концерты очень много лет. Знаю, как бывает, — прикольно, смешно. Сегодня была выбрана совсем другая интонация, очень тонкая, духовная, чтобы люди могли понять и о чем-то задуматься!» — сказала женщина.

27 марта группа «Пикник» провела вечер памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле», несмотря на сгоревшую в тот день аппаратуру. Вместе с коллективом на сцену вышел симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический».

РЕН ТВ транслировал памятный концерт. Вырученные на мероприятии средства направят на адресную помощь пострадавшим и семьям погибших, реабилитацию жертв теракта после лечения, а также приобретение необходимых медикаментов, оказание долгосрочной комплексной психологической и психосоциальной поддержки пострадавшим и их близким.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.