Песков связал заявления США о теракте в «Крокусе» с желанием отвлечь внимание

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Он призвал дождаться, пока следственные органы и спецслужбы придут к окончательным выводам, опираясь на факты.

США своей единственной версией о страшном теракте в «Крокус Сити Холле» хотят «с чего-то переключить внимание». Об этом корреспонденту «Известий» Игорю Балдину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если у нас нет пока возможности высказать одну какую-то версию, потому что следствие продолжается, то странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной единственной версии. Это, конечно, говорит о том, что как минимум они хотят с чего-то переключить внимание», — отмечает Песков.

Он также добавил, что следует набраться терпения и дождаться, пока следственные органы и спецслужбы придут к окончательным выводам, опираясь на факты.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин работал всю ночь после теракта в «Крокусе».