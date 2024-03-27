Зрители концерта «Пикника» заявили о невозможности запугать россиян

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Бессонов; 5-tv.ru

Благотворительное мероприятие завершилось бурными овациями.

Посетители благотворительного концерта рок-группы «Пикник» в Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» заявили, что россиян невозможно запугать.

«Вы знаете, если мы все начнем бояться, зачем тогда вообще нам жить? Было сомнение, что „Пикник“ отменит концерт. То, что они не отменили, это наши ребята... Это достойные люди. Я надеюсь, что все сегодня пройдет классно и никто нас ничем не запугает», — сказал посетитель вечера памяти Евгений Бесшапочный.

Еще один зритель концерта, который пришел на мероприятие с семьей, отметил, что нужно поддержать исполнителей, ведь деньги пойдут на помощь пострадавшим. По его мнению, русский народ невозможно сломить и запугать.

Вечер памяти жертв теракта в «Крокусе» группа «Пикник» завершила песней «Там, на самом краю земли». Во время исполнения композиции зрители зажгли фонарики.

Благотворительный концерт завершился бурными овациями. Люди несли музыкантам цветы и под аплодисменты благодарили их.

Музыканты «Пикника» начали концерт с минуты молчания. В исполнении рок-группы прозвучали песни: «Я — пущенная стрела», «Настоящие дни», «Египтянин», «Танго «Черная каракатица», «Великан», «От Кореи до Карелии», «Разноцветные ленты», «Под желтым солнцем» и другие.

Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» на благотворительном концерте исполнил инструментальный номер «Памяти ушедших»

Все собранные средства отправят на помощь пострадавшим и семьям жертв теракта в «Крокусе». РЕН ТВ вел прямую трансляцию мероприятия, телеканал также присоединился к благотворительной акции группы.

Внести свой вклад могут все желающие — для этого нужно отправить SMS на номер 3443 со словом «благо» и суммой пожертвования либо отсканировать QR-код.

Деньги поступят в благотворительный фонд «Гольфстрим», который займется их распределением, позже будет опубликована полная финансовая отчетность. В связи с санкциями с телефона Samsung можно сделать перевод только через СБП.