Фанатка «Пикника» указала на отсутствие страха идти на вечер памяти в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Бессонов; 5-tv.ru

Юная фанатка подчеркнула, что граждане еще больше сплотились после страшной трагедии.

Фанатка группы «Пикник» из Петербурга Олеся Чепурко рассказала 5-tv.ru, что не боялась идти на вечер памяти жертв теракта «Крокус Сити Холле». Она, как отмечается, благодарна коллективу за эту возможность.

«Мне не страшно, потому что я понимаю, что я иду слушать свою любимую группу. Слушать ее за тех, кто пострадал. Мне кажется, это большая честь», — поделилась девушка.

По словам Чепурко, россияне объединились, они пришли на вечер памяти, чтобы поддержать семьи погибших и пострадавших. По мнению посетительницы концерта, теракты совершают для того, чтобы запугать народ, но россиян «этим вообще никак не взять», так как народ сплоченный.

Вечер памяти жертв теракта в «Крокусе» группа «Пикник» завершила песней «Там, на самом краю земли». Во время исполнения композиции зрители зажгли фонарики.

Благотворительный концерт завершился бурными овациями. Люди несли музыкантам цветы и под аплодисменты благодарили их.

Музыканты «Пикника» начали концерт с минуты молчания. В исполнении рок-группы прозвучали песни: «Я — пущенная стрела», «Настоящие дни», «Египтянин», «Танго «Черная каракатица», «Великан», «От Кореи до Карелии», «Разноцветные ленты», «Под желтым солнцем» и другие.

Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» на благотворительном концерте исполнил инструментальный номер «Памяти ушедших»

Все собранные средства отправят на помощь пострадавшим и семьям жертв теракта в «Крокусе». РЕН ТВ вел прямую трансляцию мероприятия, телеканал также присоединился к благотворительной акции группы.

Внести свой вклад могут все желающие — для этого нужно отправить SMS на номер 3443 со словом «благо» и суммой пожертвования либо отсканировать QR-код.

Деньги поступят в благотворительный фонд «Гольфстрим», который займется их распределением, позже будет опубликована полная финансовая отчетность. В связи с санкциями с телефона Samsung можно сделать перевод только через СБП.