В РЖД заявили о планах начать летом беспилотные перевозки пассажиров на МЦК

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Для этого задействуют поезда «Ласточка».

Уже летом могут начаться перевозки пассажиров на беспилотных поездах «Ласточка» по Московскому центральному кольцу (МЦК). Об этом сообщили в официальном Telegram-канале РЖД.

«Научно-технический совет РЖД под председательством главы компании Олега Белозерова подтвердил готовность к запуску на МЦК беспилотного поезда (с присутствием в кабине машиниста — третий уровень автоматизации). Планируется, что он начнет перевозки пассажиров уже этим летом», — говорится в сообщении.

Также были проведены испытания поезда с четвертым уровнем автоматизации. С использованием таких технологий присутствие машиниста необязательно.

Глава РЖД Олег Белозеров рассказал, что на данный момент приоритетная задача развития компании — это дальнейшая разработка автоматического управления тяговым подвижным составом и использование новейших технологий.

«В ходе совета рассмотрели вопросы импортозамещения и безопасности. Так, было отмечено, что необходимое оборудование для автоматизации управления электропоездами будет производиться отечественными предприятиями или поставляться из дружественных стран», — добавили в публикации.

Для использования удаленного управления будут созданы стандарты применения широкополосной связи LTE, отметили в РЖД.