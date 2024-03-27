Фанат «Пикника» с дочерью приехал на вечер памяти из Смоленской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Бессонов; 5-tv.ru

Мужчина уточнил, что билеты на концерт он купил еще в 2023 году и после теракта не собирался их сдавать.

Фанат группы «Пикник» Андрей Бояршинов вместе с дочерью Маргаритой приехал на вечер памяти жертв теракта в «Крокусе» в Петербург из Смоленской области. Поклонник поддерживает решение коллектива провести выступление.

«Я думаю, что Эдмунд (Шклярский) правильно сделал. Потому что если отменять, то, получается, они добились своего: мы сели по домам и начали бояться. Нет. Все правильно сделали», — считает Бояршинов.

Мужчина уточнил, что билеты на концерт он купил еще в 2023 году и после теракта не собирался их сдавать. Изначально они с дочерью хотели попасть на концерт «Пикника» в «Крокусе», но билеты на хорошие места уже были распроданы. Поэтому они решили поехать в Санкт-Петербург на другое выступление группы.

«И не думали отменять. Сдаваться на волю этим товарищам? Так нельзя. Эдмунд молодец», — отметил собеседник.

Бояршинов рассказал, что слушает «Пикник» с детства, а в какой-то момент к его увлечению присоединилась и дочь. По этой причине они уже много раз посещали вместе концерты любимой группы.

27 марта группа «Пикник» провела вечер памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле», несмотря на сгоревшую в тот день аппаратуру. Вместе с коллективом на сцену вышел симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический».

РЕН ТВ транслировал памятный концерт. Вырученные на мероприятии средства направят на адресную помощь пострадавшим и семьям погибших, реабилитацию жертв теракта после лечения, а также приобретение необходимых медикаментов, оказание долгосрочной комплексной психологической и психосоциальной поддержки пострадавшим и их близким.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.